Calcio offensivo e valorizzazione dei giovani: Iraola, tutti i big diventati grandi con lui

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Iraola, oltre che per il bel gioco offensivo, è famoso per essere capace di valorizzare i giovani, farli rendere al meglio e poi farli comprare dalle big europee generando grandissime plusvalenze.

Il nome di Iraola, come stiamo raccontando da giorni, è il primo nella gerarchia delle preferenze di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Tecnico giovane, 43 anni, spagnolo (basco) cresciuto con l'imprinting del gioco offensvio. Oltre a questo, altra caratteristica del tecnico, è la valorizzazione dei giovani che poi diventano veri e propri big del calcio europeo. Vediamo allora quali sono, oltre a i più noti, tutti i ragazzi diventati grandi con lui, riportati da Sky Sport.

1. ANTONIE SEMENYO - 99 partite per lui al Bournemouth, 31 gol, 13 assist e il City di Guardiola che sborsa la bellezza di 72 milioni per averlo.

2. DEAN DONNY HUIJSEN - Iraola lo ha avuto a disposizione per un solo anno e lo lo ha fatto giocare sempre. Comprato dal Bournemouth a 22, il Real Madrid lo acquista per ben 62.

3. FRAN GARCIA - È il terzo giocatore più utilizzato da Iraola in carriera e, anche lui, oggi gioca nel Real Madrid. Nel Rayo Vallecano, squadra allenata prima del Bournemouth, gioca 122 partite. Questo il percorso del giovane terzino: il Real lo cede al Rayo, gioca tre anni con Iraola e poi il Real se lo riprende. Nel 2025/26 ai blancos ha fatto il terzino di riserva.

4. ILYA ZABARNYI - titolare in Ligue 1 in questa stagione. Titolarissimo per due anni nel Bournemouth, pagato 33, dopo il trattamento-Andoni il Psg lo va a pagare 63.

5. DOMINIC SOLANKE - Iraola lo allena solo anno: 21 gol in 42 partite. Pagato 21, il Bournemouth lo rivende a 63 al Tottenham.

6. MILOS KERKEZ - Nel 2024/25 la linea di difesa di Iraola nel Bournemouth è composta per tre quarti da Huijsen, Zabarnyi e Kerkez, tutti venduti nella stessa estate. Huijsen a 62 milioni, Zabarnyi a 63 milioni e Kerkez per 47 milioni al Liverpool.

7. DANGO OUATTARA - Due anni insieme, 10 gol per lui. Il Brentford lo paga 43 milioni di euro.

8. MARCOS SENESI - Grazie a Iraola ha conquistato la Selección a 28 anni. Sul mercato piace a molte (è in scadenza a giugno 2026 e si è parlato anche della Juve) e il Ct argentino lo ha messo tra i 55 preconvocati al Mondiale.

9. RAYAN - Ala brasiliana classe 2006, preso dal Bournemouth a gennaio scorso e subito messo al servizio di Iraola. Dal suo arrivo l'allenatore basco lo ha fatto giocare l'87% delle volte da titolare, lui ha segnato 5 gol, fornito 2 assist e Ancelotti lo ha convocato per il Mondiale col Brasile.

10. JUNIOR KROUPI - 13 gol da capocannoniere della squadra.