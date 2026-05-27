MN - Garcia: "Per Iraola sarà importante sapere l'ambizione del prossimo Milan"
Andoni Iraola è senza ombra di dubbio il nome più caldo per la panchina del Milan in vista della prossima stagione. L'allenatore basco ha già avuto diversi colloqui con Cardinale e Ibrahimovic, ma per il momento non è ancora arrivato il suo definitivo via libera a sposare il progetto rossonero. Essendo comunque un profilo a molti sconosciuto, MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Jorge Garcia, collega di AS che ha raccontato Andoni avendolo seguito per diversi anni in Spagna.
Qualora il Milan scegliesse Iraola e viceversa, quanto sarà importante appoggiare il progetto senza esitazione?
"Fondamentale, soprattutto se l'allenatore è straniero. Sarebbe poi la prima volta per Iraola in Italia, ed è per questo che prima ti dicevo che sarà importante sapere l'ambizione del prossimo del Milan. Se vuole sin da subito tornare tra le prime quattro oppure formare i giocatori per poi rivenderli, se l'obiettivo è tornare a lottare per lo scudetto. Quello è sicuro è che Iraola ha lasciato il Bournemouth, e qualora venisse al Milan è perché lo riterrà un salto di qualità nella sua carriera in base anche alle ambizioni del club, anche perché le offerte di certo non gli mancano".
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