Sabatini: “Col Cagliari partita impaurita, stabilità difensiva venuta a mancare nel finale di stagione”

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Sandro Sabatini ha parlato della stagione del Milan, del fallimento Champions League e delle colpe che società e allenatore hanno avuto nel corso dell’anno.

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha analizzato il fallimento del Milan nel non essere riuscito a conquistare la qualificazione alla Champions League e ha parlato del futuro della società rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Che cosa dire proprio di quest'ultima giornata? È stata per il Milan un incubo abbastanza annunciato, ma non in questi termini. Il Milan ha giocato una partita che definire svogliata sarebbe errato definire, impaurita è esattamente la fotografia. Il Milan si è trovato sotto contro il Cagliari perché non è stato capace di difendere il vantaggio di Saelemaekers dopo appena 1 minuto e mezzo. Il Milan ha subito gol per errori difensivi, quella stessa difesa che sembrava il punto forte di Allegri. Evidentemente non era così. Evidentemente è anche giusto a questo punto togliere a tutta la narrazione il fatto che il Milan sbagliava a difendersi, doveva essere un più propositivo quando le cose andavano bene, no? Perché il Milan quando le cose andavano bene basava proprio sulla solidità difensiva una forza che poi è venuta meno”.