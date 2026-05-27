Sabatini domanda: “Come ripartirà il Milan adesso? Ibra tra qualche giorno sparisce per 2 mesi”
Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha analizzato il fallimento del Milan nel non essere riuscito a conquistare la qualificazione alla Champions League e ha parlato del futuro della società rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.
“Come ripartirà adesso il Milan? Questo è più interessante perché al di là dei discorsi su Allegri è normale che adesso i tifosi si chiedano e vogliono sapere nel minor tempo possibile come deve ripartire, come può ripartire una società che di fatto è stata azzerata senza più l'allenatore, senza più il direttore sportivo, senza più l'amministratore delegato, senza più il capo scout. Di fatto il Milan si trova già a fine maggio nella situazione per cui deve prendere immediatamente quattro ruoli fondamentali e lo deve fare in fretta, anche perché il chi il direttore d'orchestra, non so bene quale ruolo sia migliore come biglietto da visita per Zlatan Ibrahimovic, fra pochi giorni andrà al mondiale a fare il commentatore, l'opinionista, il talent per una televisione internazionale. A fine mondiale avrà ancora altri impegni, insomma si ripresenterà di persona ad agosto. Forse troppo tardi, sicuramente troppo tardi, a meno che non ci siano delle decisioni tempestive".
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