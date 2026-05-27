In Inghilterra sono convinti che domani il Palace ufficializzerà Iraola

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Importanti novità arrivano in merito al futuro di Andoni Iraola, sempre più lontano dal diventare il nuovo allenatore del Milan.

Andoni Iraola si allontana definitivamente dal Milan. Il tecnico basco, reduce dall'esperienza al Bournemouth che ha ufficialmente salutato nel pomeriggio di oggi, era uno dei profili preferiti da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic per la panchina rossonera. Dall'Inghilterra sono però sicuri di una cosa: Andoni Iraola avrebbe scelto di restare in Premeri League, con il Crystal Palace pronto ad affidargli la squadra con tanto di annuncio già nella giornata di domani.

A pesare sulla decisione dell'ex tecnico del Bournemouth diversi fattori: complessità del progetto Milan, ancora da ricostruire tra nuovo management e mercato, la scarsa conoscenza della Serie A e la possibilità di non spostare la famiglia dall'Inghilterra. Il Palace, inoltre, garantirebbe un budget importante per il mercato.

Per il Milan è un altro segnale chiaro: anche il fascino rossonero oggi non basta più. La scelta definitiva potrebbe arrivare già nelle prossime ore.