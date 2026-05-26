Garbo: "Sono stupito dal crollo del Milan, è inspiegabile"

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Daniele Garbo su TMW Radio ha parlato così del Diavolo: "Sono stupito dal crollo del Milan. E' inspiegabile, ha cominciato alla grande"

Il fallimento nella corsa Champions porta con sé conseguenze pesantissime in casa Milan. Dopo la sconfitta decisiva contro il Cagliari, il club rossonero ha scelto di avviare una vera e propria rifondazione, ufficializzando l’addio di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una decisione maturata al termine di settimane complicate, tra risultati deludenti, tensioni interne e una contestazione sempre più forte da parte della tifoseria.

La proprietà ha ritenuto inevitabile intervenire dopo una stagione considerata al di sotto delle aspettative. Allegri paga il mancato raggiungimento dell’obiettivo principale, mentre Furlani, Tare e Moncada lasciano nell’ambito di una ristrutturazione completa dell’area sportiva e dirigenziale. Una scelta forte, che testimonia la volontà del club di cambiare direzione dopo un’annata chiusa senza risultati e con un ambiente ormai in forte tensione.

Adesso si apre una fase delicata per il futuro rossonero. La società è già al lavoro per individuare nuove figure a cui affidare la ripartenza, con l’obiettivo di ricostruire credibilità e competitività dopo una delle stagioni più contestate degli ultimi anni.

Daniele Garbo, intanto, su TMW Radio ha parlato così del Diavolo: "Sono stupito dal crollo del Milan. E' inspiegabile, ha cominciato alla grande, c'è chi lo vedeva in corsa per lo Scudetto, poi è crollato. Le responsabilità della società sono evidenti, in primis Ibrahimovic. Sicuramente ha commesso errori anche Allegri, credo che il suo ciclo al Milan sia terminato, si parla di Napoli e sarà un'altra bella sfida. Allegri ha pagato molto un girone di ritorno dove ha pagato anche scelte sbagliate".