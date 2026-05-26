Piantanida: "Iraola al Milan? Ci sarebbe un problema, ecco quale"

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Franco Piantanida, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Il problema del Milan è che se dovesse arrivare Iraola..."

Il terremoto in casa Milan è diventato ufficiale. Dopo il fallimento nella corsa Champions e la pesante sconfitta contro il Cagliari, il club rossonero ha deciso di azzerare l’intera area sportiva: via Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una scelta drastica voluta direttamente da Gerry Cardinale, che attraverso un comunicato ha definito la stagione “un fallimento inequivocabile”.

La rivoluzione arriva al termine di settimane segnate da tensioni interne, proteste dei tifosi e risultati ben al di sotto delle aspettative. Allegri paga il crollo finale della squadra e la mancata qualificazione alla prossima Champions League, mentre Furlani e Tare finiscono nel mirino per una gestione tecnica e societaria contestata da gran parte dell’ambiente rossonero. Anche Moncada lascia il club nell’ambito di una ristrutturazione totale dell’organigramma sportivo.

Ora il Milan si prepara a ripartire da zero. La proprietà è già al lavoro per individuare nuovi dirigenti e una nuova guida tecnica, con l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo dopo una delle stagioni più deludenti degli ultimi anni.

Nel frattempo Franco Piantanida, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Il problema del Milan è che se dovesse arrivare Iraola andrebbe accontentato per le richieste di mercato. Un tecnico così va supportato e non si può intraprendere un progetto del genere senza un direttore sportivo e un reparto scouting che siano in grado lavorare in base alle sue indicazioni. È questo ciò che è accaduto nell'ultimo passato e ciò che rischia di accadere anche per il prossimo anno".