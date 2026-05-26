Gotti: "In 13 anni i rossoneri hanno avuto 11 allenatori e l'unico in Champions è stato Pioli"

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Le considerazioni di Luca Gotti a Sky CalcioMercato - L'originale sul Milan e sulla disastrosa partita di giocata contro il Cagliari

E' un autentico disastro. Poco da dire, il Milan di Massimiliano Allegri, ormai ex tecnico rossonero ha fallito l'unico vero e reale obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Un tracollo inaccettabile, disastroso e una media punti, nel girone di ritorno da zona salvezza. Se prese solo le partite giocate nella seconda metà della stagione, il Milan avrebbe terminato il proprio campionato al 17^ posto. Non esiste, soprattutto dopo il fallimento totale della passata stagione. Così, l'aria di rivoluzione è già realta, con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic intenti, per modo di dire, a ridare un po' di concretezza ad un progetto ormai morto e sepolto, anche e soprattutto per colpa loro. Via Furlani, Moncada, Tare e Allegri. Di questo e molto altro ne ha parlato così l'ex allenatore dell'Udinese Luca Gotti a Sky Calciomercato l'Originale.

“È sorprendente il finale. Contro il Cagliari la partita è stata giocata male. Pensa come una gara può determinare, anche se nelle ultime gare il trend era negativo. Riflettevo: negli ultimi 13 anni il Milan ha avuto 11 allenatori e solo uno di questi è andato in Champions, ovvero Stefano Pioli. Io temo fortemente che il giorno zero Cardinale lo abbia già avuto mandando via Maldini”.