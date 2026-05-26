MN - Pastore non risparmia Allegri: "Se in casa non riesci a giocare a calcio e a tirare in porta è un problema di metodo"

vedi letture

Massimiliano Allegri esonerato. Quante colpe ha?

"Sì, molte. Ha la colpa di aver perso il polso della situazione emotiva e mentale della squadra dopo quel maledetto Lazio-Milan. Nel momento in cui la squadra si è resa conto di non poter lottare più per lo scudetto, anche per ammisione di Tare e Allegri post Milan-Atalanta, il gruppo ha perso entusiasmo credendosi già in Champions e iniziando a fare il conto alla rovescia per capire quanti punti fare, perdendo però molte partite nel momento più importante del campionato. Nelle ultime giornate il Milan non ha più saputo calciare in porta, è un dato incredibile che abbiamo visto contro il Cagliari a San Siro, zero tiri in porta, in 40 minuti circa. E diciamo la verità, il Cagliari ha giocato bene ma non era sceso in campo in assetto da guerra, lo è sembrato perchè il Milan glielo ha permesso, e questa è colpa dell'allenatore. Se una squadra in casa non riesce a giocare a calcio e a tirare in porta allora è un problema di gioco, di metodo".