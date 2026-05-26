Ramazzotti: "Al Milan un’alternativa ad Allegri la stavano valutando da qualche settimana"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul nuovo allenatore del Milan in sostituzione di Allegri.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul nuovo allenatore del Milan in sostituzione di Massimiliano Allegri: "Il dopo Allegri è iniziato ieri. Anzi, è iniziato molto prima di ieri. Perché in via Aldo Rossi un’alternativa al tecnico di Livorno la stavano valutando da qualche settimana. Per farsi trovare pronti di fronte... al peggio. Prima l’ad Furlani e il dt Moncada, poi direttamente Cardinale e il suo braccio destro Ibrahimovic. E c’è un nome, quello di Andoni Iraola, che in questo momento riscuote grandi consensi. Perché è stato oggetto dell’approfondimento sia da parte degli ormai ex dirigenti rossoneri sia da parte del patron e dello svedese. Tra il tecnico che ha risolto il suo contratto con il Bournemouth, guidato al sesto posto in Premier, e Cardinale c’è stato un contatto. L’allenatore basco piace ed è in una short list dalla quale uscirà il nome del prescelto".

Nuovo allenatore del Milan: gli altri nomi

Ramazzotti, poi, prosegue nella lista con le opzioni per la panchina del Milan: "Tra coloro che sono tenuti sotto osservazione ci sono Xavi, che ha alle spalle un’esperienza importante al Barcellona, Oliver Glasner, che sarà senza contratto dopo l’avventura al Crystal Palace (ironia della sorte, ha allenato Mateta che Furlani voleva a gennaio), e Mauricio Pochettino, tecnico degli Stati Uniti di Pulisic. In quanto tempo sarà fatta la scelta? Nell’arco di una settimana. Un segnale che qualcosa si è mosso e che qualcosa si muoverà in fretta. Attenzione però alle sorprese perché sono tanti gli intermediari e gli agenti che stanno proponendo profili".