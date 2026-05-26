Carnevali chiude al Milan: “Nessun contatto, non c’è assolutamente nulla”

Carnevali chiude al Milan: “Nessun contatto, non c’è assolutamente nulla”MilanNews.it
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Oggi alle 20:18News
di Andrea La Manna
L’amministratore delegato del Sassuolo, in diretta a Sky Sport, ha parlato dei possibili contatti con il Milan che però sono stati negati, confermando che non sarà il prossimo ad rossonero.

In diretta da Monte-Carlo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. Tra i vari temi trattati ha commentato anche le voci che lo accostano alla società rossonera, in cerca anche di un ad visto l'esonero di Giorgio Furlani. Di seguito le sue parole.

Ci sono stati contatti con il Milan? "Non abbiamo avuto nessun contatto, non c’è assolutamente nulla nè con il Milan nè con altre squadre. Con Fabio Grosso ci troveremo presto per definire la situazione perchè dobbiamo capire la situazione e in caso voglia lasciare il Sassuolo dobbiamo individuare il sostituto".