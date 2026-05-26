Carnevali chiude al Milan: “Nessun contatto, non c’è assolutamente nulla”

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Oggi alle 20:18 News di di

L’amministratore delegato del Sassuolo, in diretta a Sky Sport, ha parlato dei possibili contatti con il Milan che però sono stati negati, confermando che non sarà il prossimo ad rossonero.