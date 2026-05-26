MN - Milan, casting aperto per AD e DS: prime call e primi rifiuti

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Giornata di colloqui per Cardinale ed Ibrahimovic, che però si sono visti rifiutare la candidatura da parte di alcuni dei profili sentiti.

La rivoluzione in casa Milan è ufficialmente in atto, anche se potremmo dire essere stata avviata poco meno di 24 ore fa con i licenziamenti in toto di Massimiliano Allegri, Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Perdere tempo e rischiare di slittare la programmazione della prossima stagione è un rischio molto serio, al quale però Cardinale ed Ibrahimovic non vogliono assolutamente andare incontro.

Per questo motivo, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, in queste ore sarebbero partite le prime call con alcuni dei candidati ai ruoli di amministratore delegato e direttore sportivo. Nonostante il posto stuzzichi, la proprietà rossonera si è vista chiudersi in faccia diverse porte nel corso dell'odierna giornata di colloqui. La prima è stata quella di Txiki Begiristain, ex calciatore del Barcellona, seguito a ruota da Ramon Planes e Lee Congerton, tornato in auge nel pomeriggio di oggi per il ruolo di direttore sportivo.