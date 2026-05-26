Currò sul futuro del Diavolo: "Ibra vota Iraola. Milan, direttore sportivo straniero"

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Sui propri canali social Enrico Currò ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro allenatore e direttore sportivo.

Intervenuto sui propri canali social, il collega Enrico Currò ha fatto il punto della situazione in casa di un Milan che rispetto alla stagione appena conclusa stravolgerà completamente il propro asset, non solo dal punto di vista societario ma anche e soprattutto sportivo, dato che si sta parlando di un direttore sportivo ma soprattutto di un allenatore nuovo, che a quanto pare avrebbe già un nome e un cognome:

"Da Raiola a Iraola: l'anagramma casuale è fatto. L'allenatore basco del Bournemouth, pallino di Zlatan Ibrahimovic, è il nuovo tecnico in pectore del Milan: manca solo l'ufficializzazione. Per il nuovo direttore sportivo al posto di Igli Tare la pista porta invece a un nome straniero. Assumera intanto più forza nei quadri tecnici la figura di Jovan Kirovski, altro pupillo di Ibra e responsabile di Milan Futuro. Perché Ibrahimovic ha così tanto potere? È socio di Gerry Cardinale in RedBird e gli ha portato investitori, uno dei quali sarebbe un imprenditore svedese come lui".