Milan, spunta l'ipotesi inglese per il ruolo di AD e DS: tra i candidati anche Ian Ayre e Lee Congerton

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Lee Congestion e Ian Ayre sono due nomi che Cardinale starebbe valutando per ricoprire rispettivamente i ruolo di ds e ad.

Non solo l'allenatore. In questa intensa settimana di lavoro che li aspetta, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic dovranno sentirsi per analizzare insieme le candidature per il ruolo di amministratore delegato e direttore sportivo, lasciati vuoti dopo i licenziamenti nella giornata di ieri di Giorgio Furlani e Igli Tare.

Stando a quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore avrebbe cominciato a prendere seriamente quota l'ipotesi inglese per questi importanti ruoli dell'organigramma rossonero. Stando al collega Gianluca Di Marzio i due nomi che interessano la proprietà milanista sono quello di Ian Ayre per il ruolo di amministratore delegato, ex Liverpool oggi al Nashville, in MLS, e Lee Congerton, ex Atalanta e già accostato al Milan un anno fa, per il ruolo di direttore sportivo.