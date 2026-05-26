Teotino commenta l'esonero di Allegri, criticando la strada intrapresa dal tecnico livornese

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La nuova - ennesima - era del Milan riparte dal day after della gara contro il Cagliari, partita che ha infranto i sogni di ritornare in Champions League della formazione rossonera. RedBird Capital Partners ha comunicato in via ufficiale l'esonero in contemporanea di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Ora gli uomini fidati di Cardinale, Calvelli e Ibrahimovic, dovranno selezionare le nuove figure su cui credono di poter contare per far risorgere il club.

Gianfranco Teotino è stato ospite di Sky Sport 24 per commentare a caldo la notizia dei licenziamenti. Le sue parole: "Bisogna interrogarsi se sia questo tipo la soluzione, cioè la conferma di Modric, quello di cui ha bisogno il MIlan. La strada anche stata battuta quest’anno, la stessa seguita da Allegri con la Juventus negli ultimi anni, è stata quella di affidarsi a giocatori di grande esperienza, a fine carriera, pensando che questa esperienza fosse sufficiente per ottenere il risultato minimo che si voleva dalla squadra: la Champions League".