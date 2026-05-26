Giudice: "Il Milan è alla sua quarta ricostruzione in quattro estati: non è una coincidenza sfortunata, è assenza di metodo"

vedi letture

Alessandro F. Giudice ha commentato la rivoluzione che Gerry Cardinale sta attuando al Milan dopo la mancata qualificazione in Champions

Alessandro F. Giudice ha parlato così di Gerry Cardinale sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola questa mattina: "Si può tollerare che un proprietario non sappia di calcio. Non è un requisito, purché sappia scegliere le persone e abbia l’umiltà di fidarsi. Resta tuttavia difficile giustificare che a questa lacuna si sovrapponga una cultura aziendale fragile, impulsiva, incapace di distinguere tra il coup de theatre e la decisione ponderata. Tre stagioni costruite su queste basi hanno prodotto risultati mediocri e un’identità di club sempre più sfumata. La quarta riparte dallo stesso schema e il profilo del nuovo cerchio magico non rassicura.

L’uomo più influente nell’organigramma liquido, informale (ormai un marchio di fabbrica RedBird) sarebbe Ibra: carisma indiscutibile, esperienza manageriale prossima allo zero. Tra qualche giorno lascerà Milano per i mondiali USA dove farà il commentatore televisivo per un mese. Non è un problema in sé che un consigliere sia spesso altrove, lo diventa quando il centro decisionale non si regge su processi e strutture solide ma sulla presenza fisica delle persone. Un’organizzazione funziona quando sopravvive all’assenza dei singoli. Una corte, no. Il Milan è alla sua quarta ricostruzione in quattro estati: non è una coincidenza sfortunata, è assenza di metodo. Ed è questo il problema".