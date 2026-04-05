Commissioni agli agenti nel 2025, il dato del Milan: +50% rispetto all'anno prima

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Nei giorni scorsi, la FIGC ha pubblicato i "Compensi dei Procuratori Sportivi" per il 2025, dal quale è emerso che le spese dei club di Serie A per le attività degli agenti sono cresciute rispetto all'anno precedente: 249,4 milioni di euro, circa il 10% in più rispetto al 2024. Lo riferisce Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo) che spiega che questo è un dato che sta crescendo ogni anno nel massimo campionato italiano: nel 2020 erano infatti 138 milioni di euro, 174 milioni nel 2021, 205 milioni nel 2022, 220 milioni nel 2023 e 226 milioni nel 2024.

IL CONFRONTO CON IL 2024 - Per quanto riguarda il dato delle singole società, in vetta a questa speciale classifica troviamo la Juventus (32.050.249,7 euro), seguita da Napoli (24.608.454,5 euro), Milan (22.901.838,7 euro), Inter (20.846.373,5 euro) e Roma (20.716.373,5 euro). Le prime cinque della graduatoria hanno speso quasi metà della cifra complessiva. Facendo poi un confronto con il 2024, si evince che il club che ha fatto registrare l'aumento maggiore nelle cifre spese per gli agenti è il Como con +153,4%. Troviamo poi il Torino, con +73,75%, e il Milan, che ha raddoppiato il suo dato rispetto all'anno precedente (+49,72%). Sono appena quattro le società che hanno registrato una diminuzione dei compensi ai procuratori, vale a dire Hellas Verona (-40,37%), Inter (-15,73%), Juventus (-5,71%) e Atalanta (-2,08%).

Ecco nel dettaglio i dati nel 2025 di tutte le squadre della Serie A:

Juventus: € 32.050.249,7

Napoli: € 24.608.454,5

Milan: € 22.901.838,7

Inter: € 20.846.373,5

Roma: € 20.716.373,5

Como: € 15.587.340,0

Atalanta: € 14.032.458,1

Fiorentina: € 12.634.478,3

Bologna: € 12.046.212,4

Lazio: € 11.357.806,7

Udinese: € 9.462.367,7

Verona: € 8.343.150,3

Genoa: € 8.112.737,0

Torino: € 7.594.750,0

Parma: € 6.676.026,5

Lecce: € 5.525.082,1

Sassuolo: € 5.080.097,0

Cagliari: € 5.055.714,8

Cremonese: € 4.952.763,3

Pisa: € 1.828.743,6

TOTALE: € 249.413.017,5