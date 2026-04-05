Ordine: "Non vorrei che la coppia d’attaccanti per Napoli diventasse Nkunku-Gimenez visto che sono rimasti a Milanello"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso verso Napoli-Milan: "Mai come in questa circostanza, il viaggio a Napoli del Milan nasce nel buio pesto di una sosta che ha “sparpagliato” in giro per il mondo i suoi protagonisti senza raccogliere notizie positive. Rabiot e Modric hanno fatto il loro, Pavlovic ha incantato con un gol in semi rovesciata d’accordo ma sul conto di Pulisic e di Leao non ci sono rassicurazioni di nessun tipo. L’americano continua ad avere una mira discutibile e lui stesso alla fine si è difeso dicendo che “vedrete che la palla sbatterà sul ginocchio e farò gol”. Come dire: è solo una questione di tempo che però dura da troppi mesi. Insomma si gioca al buio per quel che riguarda l’attacco. E non solo. Non vorrei che la coppia d’attaccanti diventasse Nkunku-Gimenez visto che questi due sono rimasti per tutto il periodo della sosta a Milanello e di sicuro si sono allenati sotto gli occhi di Max".

L'ALTRO ATTACCANTE SARA SAELEMAEKERS

Come riporta il sito della Lega Calcio Serie A, "Alexis Saelemaekers non segna dall’8 novembre, un trend che ha visto ridursi sensibilmente i suoi numeri rispetto alla parentesi alla Roma (7 gol e 4 assist in 1.400 minuti), fermandosi a 2 gol e 4 assist in 2.294 minuti stagionali". In questo campionato, l'esterno belga ha segnato a Parma e Napoli, quest'ultimo prossimo avversario del Milan in Serie A.