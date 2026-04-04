Modric presenta la sua autobiografia. "Io gioco" disponibile in libreria

Modric presenta la sua autobiografia. "Io gioco" disponibile in libreriaMilanNews.it
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sabato 4 aprile 2026, 23:29News
di Manuel Del Vecchio

Ne ha da raccontare Luka Modric tra storie di vita, di sport, di sconfitte e di incredibili vittorie... Il croato lo fa nella sua autobiografia "Io gioco", disponibile da fine marzo nelle librerie italiane.

Il centrocampista del Milan promuove il suo libro con un post su Instagram: "La mía vita, il calcio,la passione… “Io gioco”. La mia autobiografia, dal 31 marzo in tutte le librerie Italiane!".