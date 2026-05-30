Rangnick, possibile futuro in rossonero: ma quando preparerebbe la prossima stagione con il Milan? Il suo programma al Mondiale
Dopo il comunicato firmato RedBird che ha fatto tabula rasa della parte sportiva e societaria del Milan, è iniziato un vero e proprio toto-nomi su chi potrà essere il nuovo direttore sportivo, il nuovo allenatore, il nuovo amministratore delegato e il nuovo direttore tecnico. Negli ultimi giorni, il nome che rimane più in auge per un ruolo in dirigenza, è quello di Ralf Rangnick, commissario tecnico dell'Austria.
RANGNICK, POSSIBILE FUTURO AL MILAN: IL SUO PROGRAMMA AL MONDIALE
Oltre ai dubbi sulla scelta relativa alle capacità o meno del tedesco, un altro grande punto di domanda sarebbe quello in merito al tempo a disposizione di Rangnick di occuparsi della prossima stagione del Milan. Questo perché come detto in precedenza, l'Austria sarà al Mondiale negli USA e lui ne è l'allenatore. Vedendo il programma delle partite partendo dai gironi fino ad arrivare agli ottavi, traguardo sulla carta raggiungibile, il tecnico sarebbe negli States fino al 7 luglio. Dunque, la domanda che sorge spontanea è: quando preparerebbe la prossima stagione? Una stagione cruciale dopo due anni di fallimenti, una stagione che non ci si può permettere di sbagliare?
L'ESTATE DI RALF RANGNICK
5 giugno - Goleta, California: inizio ritiro USA
17 giugno - Santa Clara: Austria-Giordania
22 giugno - Arlington: Austria-Argentina
28 giugno - Kansas City: Austria-Algeria
1-3 luglio - Sedicesimi di finale
6-7 luglio - Ottavi di finale
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