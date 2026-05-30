Finale Champions League, a Budapest c'è anche Maldini in compagnia di Hakan Safi
Nella cornice della Puskás Aréna di Budapest, stadio che ospita la finale di Champions League tra PSG e Arsenal, c'è un volto familiare a tutti i tifosi rossoneri. Paolo Maldini è presente con Hakan Safi, amico dell'ex capitano rossonero e uno dei candidati più forti alla presidenza del Fenerbahçe.
Nei giorni aveva fatto molto rumore la presenz di Maldini a Istanbul al fianco proprio di Safi. I due sono molto amici come ha confermato anche lo stesso ex capitano rossonero ai microfoni di sabah.com.tr: "Sono molto amico di Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe. Ci sentiamo e parliamo spesso di calcio. Nel mondo del calcio tutti conoscono il mio legame e quello della mia famiglia con il Milan, che dura da tre generazioni. Il signor Safi è rimasto colpito dal ruolo che ho avuto nella storia del Milan e da ciò che ho realizzato di recente. Come molti altri esperti del settore, si sta confrontando con me sul Fenerbahçe e sulla sua visione per la struttura calcistica del club".
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