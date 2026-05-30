Finale Champions League, a Budapest c'è anche Maldini in compagnia di Hakan Safi

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Per la finale di Champions League a Budapest c'è anche Paolo Maldini in compagnia di Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe.

Nella cornice della Puskás Aréna di Budapest, stadio che ospita la finale di Champions League tra PSG e Arsenal, c'è un volto familiare a tutti i tifosi rossoneri. Paolo Maldini è presente con Hakan Safi, amico dell'ex capitano rossonero e uno dei candidati più forti alla presidenza del Fenerbahçe.

Nei giorni aveva fatto molto rumore la presenz di Maldini a Istanbul al fianco proprio di Safi. I due sono molto amici come ha confermato anche lo stesso ex capitano rossonero ai microfoni di sabah.com.tr: "Sono molto amico di Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe. Ci sentiamo e parliamo spesso di calcio. Nel mondo del calcio tutti conoscono il mio legame e quello della mia famiglia con il Milan, che dura da tre generazioni. Il signor Safi è rimasto colpito dal ruolo che ho avuto nella storia del Milan e da ciò che ho realizzato di recente. Come molti altri esperti del settore, si sta confrontando con me sul Fenerbahçe e sulla sua visione per la struttura calcistica del club".