Ordine sicuro: “L’errore più grave è aver mandato via tutti senza prima trovare i sostituti”

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Franco Ordine afferma che l’errore più grande di Cardinale e Ibrahimovic è stato quello di non trovare dei sostituti prima di sollevare tutti dall’incarico.

Durante l'ultima puntata di QSVS, durante la discussione sulla situazione attuale dei rossoneri, è intervenuto il noto giornalista Franco Ordine che ha espresso la sua opinione in merito a quale sia secondo lui l'errore più grande che ha commesso la proprietà. Queste le sue parole.

"Secondo me il peccato più grave, perché si può anche dopo obiettivamente un risultato che tu consideri fallimentare, si può anche mandare via tutta la catena di comando. Ma poiché il campionato vero e proprio comincia il giorno dopo la fine del precedente campionato, devi cominciare a fare i rinnovi contrattuali, i prestiti che ti tornano, quelli che non ti tornano, eccetera. Una società diciamo tra virgolette guidata da manager accorti avrebbe prima dovuto identificare e trovare i sostituti per i vari ruoli, dopodiché fare il piazza pulita. Questo dà l'idea di come è stata fatta la gestione, cioè di come si è stata fatta una gestione, come dire, collerica, ma l'incazzatura sia nel calcio che negli affari non porta da nessuna parte"