Baturina onesto: “Io il nuovo Modric? Non ci sarà mai più uno come lui”

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Martin Baturina ha speso parole al miele per Luka Modric dicendo che non è corretto il paragone con lui perché non ci sarà mai più un giocatore come lui.

Martin Baturina, fantasista croato del Como, ha parlato al sito del club della stagione della squadra e del suo arrivo in terra lombarda e poi ha risposto ad una domanda su Luka Modric, suo connazionale. Queste le sue parole.

"La prima visita è stata molto piacevole. Ho visto il Lago di Como, una città bellissima, un lago stupendo. Il primo allenamento è andato molto bene. I giocatori sono molto cordiali, l'allenatore è ambizioso e tutta la squadra è ambiziosa. Sono semplicemente felice di essere qui".

Lei è il nuovo Modric? All'inizio in Italia ha giocato poco, poi con il tempo si è preso le sue rivincite e il suo spazio.

"Non credo che ci sarà mai un altro Modric. Abbiamo stili diversi. Ma probabilmente condivido alcune qualità con lui, ecco perché la gente fa il paragone".