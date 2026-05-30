Baturina onesto: “Io il nuovo Modric? Non ci sarà mai più uno come lui”
Martin Baturina, fantasista croato del Como, ha parlato al sito del club della stagione della squadra e del suo arrivo in terra lombarda e poi ha risposto ad una domanda su Luka Modric, suo connazionale. Queste le sue parole.
"La prima visita è stata molto piacevole. Ho visto il Lago di Como, una città bellissima, un lago stupendo. Il primo allenamento è andato molto bene. I giocatori sono molto cordiali, l'allenatore è ambizioso e tutta la squadra è ambiziosa. Sono semplicemente felice di essere qui".
Lei è il nuovo Modric? All'inizio in Italia ha giocato poco, poi con il tempo si è preso le sue rivincite e il suo spazio.
"Non credo che ci sarà mai un altro Modric. Abbiamo stili diversi. Ma probabilmente condivido alcune qualità con lui, ecco perché la gente fa il paragone".
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