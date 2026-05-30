Non è stato facile come con l'Inter, ma il PSG è di nuovo campione d'Europa! Arsenal battuto ai rigori

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Il PSG vince la seconda Champions League della sua storia, la seconda consecutiva. Arsenal battuta ai rigori, decisivo l'errore di Gabriel

Molto più difficile dello spettacolare 5-0 inflitto all'Inter l'anno scorso, ma il PSG vince la Champions League anche quest'anno! L'Arsenal di Arteta battuta ai tiri di rigore dopo una partita combattutissima e bloccata.

Grande merito ad entrambi gli allenatori che hanno preparato una partita guardando anche al millimetro: le due squadre si sono allenate a vicenda per gran parte del match. Arsenal immediatamente in vantaggio con un tiro secco e potente di Havertz sul primo palo, poi tantissimo Paris: la squadra di Arteta si è difesa in modo organizzato e roccioso, lasciando davvero pochissimi spazi ai parigini.

Nella ripresa però arriva il pareggio. Kvara si incunea in area e Mosquera lo butta giù: calcio di rigore! Dembelé si presenta dal dischetto e di destro batte Raya. Da quel momento in poi le squadre giocano un po' tirate e il PSG prende due volte il legno in contropiede. C'è stato un po' di timore, giustamente, da parte di entrambe le formazioni.

Ai tiri di rigore sbagliano Eze, rincorsa imbarazzante, e Mendes, grandissima parata di Raya. Poi al quinto penalty il brutto errore di Gabriel: palla sopra la traversa e il PSG diventa Campione d'Europa per la seconda volta consecutiva. Grande merito per Luis Enrique e la sua squadra per il grande calcio dimostrato durante l'anno, ma merito anche all'Arsenal di Arteta che ha reso onore all'importanza dell'evento, non com'è successo l'anno scorso.