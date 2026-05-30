“Cardinale devi vendere”. La protesta arriva anche al Giro d’Italia
L'intera tifoseria rossonera è in piena rottura, ormai da anni, con il patron del Milan Gerry Cardinale. Cori allo stadio, coreografia, comunicati, magliette; mille i modi con i quali i supporter delusi e stanchi dalla gestione del numero uno di RedBird hanno manifestato il loro dissenso. Nonostante questo però, anche per la prossima stagione, tutto sarà nelle sue mani e in quelle di Zlatan Ibrahimovic, consulente della proprietà.
CARDINALE DEVI VENDERE, LA PROTESTA DEI TIFOSI AL GIRO D'ITALIA
Nelle scorse giornate, un tifoso che non si è palesato, ha deciso di spostare la protesta contro Cardinale al di fuori del contesto calcistico e portarlo anche nella sfera del ciclismo. Durante una tappa del Giro d'Italia, iniziato venerdi 8 maggio, sul manto stradale è apparsa la ormai iconica scritta "Cardinale devi vendere". Un modo, se possibile, per ampliare la portata della contestazione che da diversi giorni ormai fa discutere tutti gli appassionati di calcio.
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