Rivoluzione Milan, Mutti: "Hanno azzerato tutto, vedremo cosa combineranno"

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Bortolo Mutti ha detto la sua sulla rivoluzione in atto al Milan dopo la mancata qualificazione in Champions. Curiosità su chi sarà il nuovo tecnico

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Bortolo Mutti, ex allenatore, tra le altre, del Bari, ha commentato così il futuro delle panchine di Napoli e Milan:

Serie A: il Napoli riparte da Allegri.

"Non ho capito la partenza di Conte, il progetto poteva andare avanti. Comunque la stagione è stata positiva, anche se fatta di tanti infortuni. In ogni caso Allegri è un allenatore di esperienza e può dire la sua anche a Napoli, che ha bisogno di gente, come lui, grande carisma"

E il Milan?

"Hanno azzerato tutto. Vedremo cosa combineranno. Non si capisce da chi ripartiranno. In passato c'era maggiore connessione tra dirigenza e presidenza. Sono curioso di capire chi sarà il nuovo allenatore, si fanno tanti nomi. Anche stranieri. Ma chissà, magari potrebbe essere Italiano...".