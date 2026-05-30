Rivoluzione Milan, Mutti: "Hanno azzerato tutto, vedremo cosa combineranno"
Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Bortolo Mutti, ex allenatore, tra le altre, del Bari, ha commentato così il futuro delle panchine di Napoli e Milan:
Serie A: il Napoli riparte da Allegri.
"Non ho capito la partenza di Conte, il progetto poteva andare avanti. Comunque la stagione è stata positiva, anche se fatta di tanti infortuni. In ogni caso Allegri è un allenatore di esperienza e può dire la sua anche a Napoli, che ha bisogno di gente, come lui, grande carisma"
E il Milan?
"Hanno azzerato tutto. Vedremo cosa combineranno. Non si capisce da chi ripartiranno. In passato c'era maggiore connessione tra dirigenza e presidenza. Sono curioso di capire chi sarà il nuovo allenatore, si fanno tanti nomi. Anche stranieri. Ma chissà, magari potrebbe essere Italiano...".
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