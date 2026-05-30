Benitez sta con Allegri: “Dopo Conte lui l’unico all’altezza della situazione”
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L’ex tecnico del Napoli Benitez ha parlato della possibilità di vederlo sulla panchina della nazionale e inoltre ha commentato la scelta di Allegri per il Napoli definendo il tecnico uno all’altezza della situazione.
Rafa Benitez, ex tecnico tra le altre del Napoli, è intervenuto in diretta da Budapest, luogo della finale di Champions, a Sky Sport. Dallo studio gli sono state poste due domande, una in merito ad un suo possibile approdo in nazionale e l'altra sull'arrivo di Allegri al Napoli. Queste le sue parole.
Lei lo farebbe il CT della Nazionale Italiana? "Sto migliorando il mio italiano. Per me è un altro stimolo quello di fare il ct. Se mi piacerebbe? Sì".
Poi ha parlato della situazione del Napoli, squadra che ha allenato per un paio di anni: "De Laurentiis è molto furbo e sa che Allegri ha l'esperienza giusta. Dopo Conte non è facile trovare un altro allenatore all'altezza e lui l'ha trovato".
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