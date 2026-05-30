Milan, Mattia Mercogliano ha firmato il suo primo contratto da professionista

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Mattia Mercogliano, giovane difensore classe 2009, ha firmato il suo primo contratto da professionista e farà parte del Progetto Milan Futuro

Come riporta il sito ufficiale del Milan, Mattia Mercogliano ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il giovane difensore classe 2009 si è diviso in questa stagione tra Under 17 e Under 18, ma ha anche fatto il suo esordio nella Primavera rossonera e nel Milan Futuro. Questo il comunicato ufficiale del Diavolo:

"AC Milan comunica che Mattia Mercogliano ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il difensore, classe 2009 e da cinque stagioni in rossonero, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".