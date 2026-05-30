Ordine: “Cardinale dice che Allegri non ha valorizzato Ricci, ma sa che li giocava Modric? Lo dice perchè gli han detto di dirlo e perché non conosce la materia”

MilanNews.it

vedi letture

Oggi alle 21:24 News di di Fonti preferite

Ordine afferma che Cardinale non è competente in materia calcistica perché secondo lui Allegri non ha valorizzato Ricci, senza però sapere che in quel ruolo giocava Modric, giocatore chiave del Milan.