Ordine: “Cardinale dice che Allegri non ha valorizzato Ricci, ma sa che li giocava Modric? Lo dice perchè gli han detto di dirlo e perché non conosce la materia”
Durante l'ultima puntata di QSVS, il noto giornalista Franco Ordine ha commentato quello che il patron del Milan Cardinale ha detto nell'incontro con parte della stampa in merito alla non valorizzazione di Ricci da parte di Allegri. Queste le sue parole.
"lo dico, quando Allegri arriva al Milan, già hanno già preso Ricci e venduto Reijnders, e già questo ti fa capire che una società che fa in tre puntate con tre protagonisti diversi il mercato, siamo veramente all'assurdo. Ora, ma uno che fa un'obiezione del genere nei confronti di Allegri, che non sa che Allegri ha fatto giocare in quel ruolo Modric tutto l'anno, ma come ti può venire in mente? Lo fai perché sei stato bombardato da questo giudizio e da queste valutazioni e non conosci la materia".
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