Pedullà conferma: “Allegri ha parlato con Rabiot, è la prima scelta al Napoli”

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Adrien Rabiot ha parlato con Massimiliano Allegri per andare al Napoli dato che non è contento al Milan. Oltre a lui anche Modric lascerà i rossoneri, salutati nell’ultimo post social.

Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha confermato la voce che accosta Rabiot al Napoli perché il francese ha parlato già con Allegri e lui al Milan non è contento. Queste le sue parole.

"Attenzione a quanto vi ho svelato qualche giorno fa. Attenzione perché lui con Rabiot ha parlato, vuole Gila, vuole Rabiot, con Rabiot ha parlato. Adesso ho visto conferma da tutte le parti. Rabiot prima scelta. È facile comunque accostarla ad Allegri e a maggior ragione 24 o 36 o 48 ore dopo ha parlato e si sono messi abbastanza d'accordo sul fatto che bisogna superare questa fase complicata, bisogna prima che lui si liberi. Ma Rabiot non è felice al Milan. Nessuno è felice al Milan. Modric ha salutato, l'altro ha parlato, l'altro ha fatto un post equivoco. È normale che adesso ci sarà il contraccolpo di una stagione, di un epilogo soprattutto che non è stato all'altezza. Quindi se potesse il Napoli andrebbe su Rabiot".