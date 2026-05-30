Aquilani non ha dubbi: “Liberali merita la nazionale maggiore con la 10, non ci sono giocatori come lui”
Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro che ha sfiorato l'impresa contro il Monza nella finale play-off, ha espresso il proprio pensiero in merito ad una vera e propria rivelazione del campionato di Serie B: Mattia Liberali. Queste le sue parole.
"Stimo Silvio Baldini come allenatore e come uomo, quindi quello che sto per dire non è una polemica nei suo confronti, ma questa era l'occasione per vedere Mattia Liberali con la Nazionale maggiore. Un 2007, magari col numero 10. Perché oggi non ci sono giocatori del genere. E vanno premiati dandogli delle opportunità. Si sarebbe meritato la convocazione, anche se è una Nazionale sperimentale. Ma gli ho detto che gli auguro di vederlo in quella vera che magari si giocherà qualche Europeo o qualche Mondiale".
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