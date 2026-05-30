MN - Giustiniani critica Allegri: "Nessun miglioramento e giocatori fuori ruolo"

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Ha parlato così Gabriele Giustiniani, noto giornalista e telecronista di DAZN, intervenuto in esclusiva per la redazione di MilanNews.it.

Si è espresso così Gabriele Giustiniani, noto giornalista e telecronista di DAZN, intervenuto in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, il bilancio e lavoro di Massimiliano Allegri e soprattutto il futuro di un Milan in totale evoluzione.

Di seguito un estratto delle sue interessanti considerazioni:

Una stagione disastrosa

"Vero l'ho detto prima. Una mancanza di chiarezza delle figure. Ognuno che opera per conto suo. Squadra costruita male, poca comunicazione tra le parti. Giocatori senza voglia. Non in grado di sfruttare un patrimonio come Modric. Incapacità di proporre. Nessun miglioramento anzi involuzione. Allenatore che ha perso la gestione dello spogliatoio. Giocatori fuori ruolo. Tutto questo ha portato qui.

Allegri ha colpe? Certamente. Nella gestione dello spogliatoio e nella proposta di gioco. Nel non miglioramento dei giocatori. Nel non metterli nelle condizioni ideali per rendere. Però devo anche dire che il suo livello di aziendalismo e’ ammirabile perché dire dopo Cagliari che i ragazzi hanno fatto il massimo gli fa onore. Anche se non lo pensa. E fa capire che comunque lui nonostante fosse stato messo in difficoltà dall’interno e si potesse immaginare un futuro del genere, la baracca l’ha sempre protetta davanti alle telecamere e di questo gli va dato merito. Poi mio parere personale il calcio sta andando da un'altra parte e questo traguardo mancato è una macchia su una carriera comunque enorme e che se lo porta dentro. Secondo me resta nelle giuste condizioni uno straordinario gestore. E per questo aspetto importantissimo forse in una nazionale in questo momento storico nonostante tutto potrebbe essere un profilo interessante".