MN - Giustiniani non ha dubbi: "Conte è in giro, già una volta il Milan poteva prenderlo.."

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Le parole di Gabriele Giustiniani, noto giornalista e telecronista di DAZN, intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it.

Si è espresso così Gabriele Giustiniani, noto giornalista e telecronista di DAZN, intervenuto in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, il bilancio e lavoro di Massimiliano Allegri e soprattutto il futuro di un Milan in totale evoluzione. Di seguito un estratto delle sue interessanti considerazioni:

"Piazza pulita al Milan? Giusto così. Il progetto tecnico e societario è fallito. Credo che in una società si debba ripartire dalla chiarezza di ruoli e non mi sembra che al Milan questa ci sia stata. E occhio perché e’ vero che nessuno o quasi ha meritato la riconferma, ma bisogna anche capire quale è eventualmente l’alternativa. Ibra? Che in piena rivoluzione e caos va al mondiale? E’ lui quello da cui si riparte? Io credo che delle domande sia giusto porsele".

Allenatore? Mi piace molto Iraola ma non penso sia un profilo da Milan. Non ancora almeno. Prima dell’allenatore si sceglie il direttore sportivo e di conseguenza in base al profilo si capisce che tipo di squadra si vuole costruire. E soprattutto queste figure che sono calcistiche devono essere autonome, non devono avere tutor dai piani più alti. A me piacerebbe vedere italiano. Conosce il campionato arriva in un momento dove è necessario riportare certezze ed entusiasmo e lui ha fatto questo prima alla Fiorentina e poi al Bologna. Ovunque è stato da quando ha iniziato ad allenare ha sempre alzato il livello. Poi in giro teoricamente c’è anche Conte.. e sarebbe un dejavu. Già una volta il Milan poteva prenderlo e non lo ha fatto perché non serviva un manager, non mi pare sia andata benissimo.".