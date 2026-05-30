MN - Giustiniani sulle colpe di Allegri: "Ha peccato nella gestione dello spogliatoio e proponendo zero gioco"

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Le considerazioni di Gabriele Giustiniani in esclusiva a MilanNews.it in merito alle colpe e responsabilità di Massimiliano Allegri

Si è espresso così Gabriele Giustiniani, noto giornalista e telecronista di DAZN, intervenuto in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, il bilancio e lavoro di Massimiliano Allegri e soprattutto il futuro di un Milan in totale evoluzione. Di seguito un estratto delle sue interessanti considerazioni:

Una stagione disastrosa: le responsabilità di Massimiliano Allegri

"Allegri ha colpe? Ne ha. Certamente. Nella gestione dello spogliatoio e nella proposta di gioco. Nel non miglioramento dei giocatori. Nel non metterli nelle condizioni ideali per rendere. Però devo anche dire che il suo livello di aziendalismo e’ ammirabile perché dire dopo Cagliari che i ragazzi hanno fatto il massimo gli fa onore. Anche se non lo pensa. E fa capire che comunque lui nonostante fosse stato messo in difficoltà dall’interno e si potesse immaginare un futuro del genere, la baracca l’ha sempre protetta davanti alle telecamere e di questo gli va dato merito. Poi mio parere personale il calcio sta andando da un'altra parte e questo traguardo mancato è una macchia su una carriera comunque enorme e che se lo porta dentro. Secondo me resta nelle giuste condizioni uno straordinario gestore. E per questo aspetto importantissimo forse in una nazionale in questo momento storico nonostante tutto potrebbe essere un profilo interessante".