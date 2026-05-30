Pulisic perde la fascia per il Mondiale? Fake news. Il rossonero è stato capitano solo due volte con Pochettino, è Ream il leader degli USA

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Si legge di un Pulisic scippato della fascia di capitano in vista del Mondiale, ma non è vero: il rossonero praticamente non lo è mai stato con Pochettino

Maurizio Pochettino, nel suo intervento in conferenza stampa, ha annunciato che Tim Ream, difensore esperto, è stato nominato capitano degli USA per i Mondiali. Nessuna sorpresa, visto che Ream ha indossato la fascia in 17 delle 24 partite disputate sotto la guida di Pochettino.

CAPITANO USA, FAKE NEWS SU PULISIC

Contrariamente a quanto si legge in queste ore, soprattutto in Italia, Pulisic non ha perso i gradi da capitano, visto che con Pochettino ha indossato la fascia solo in due occasioni: l'ultima è stata contro l'Australia, quando ha dovuto lasciare il campo dopo mezz'ora a causa di un infortunio. In passato il rossonero è stato il capitano designato, come durante la Copa America, ma è stato chiaro che con Pochettino non avrebbe mai ricoperto il ruolo. Tra gli altri giocatori che hanno indossato la fascia sotto la guida di Pochettino ci sono Matt Turner, Miles Robinson, Mark McKenzie e Chris Richards.

Sarà quindi Ream ad indossare la fascia di capitano, ma è solo uno dei numerosi leader della squadra, scrive The Athletic. Tra i giocatori con un certo peso nello spogliatoio c'è anche Tyler Adams: il centrocampista ha indossato la fascia durante iMondiali del 2022, dove è stato il capitano più giovane del torneo dal 1950.