M.Orlando gioca Napoli-Milan: "I rossoneri ottengono risultati, ma non mi fanno impazzire"
Massimo Orlando, su TMW Radio, ha introdotto così Napoli-Milan: "Guardando la formazione, il Napoli è al completo e solo per questo dico che sono favoriti. Il Milan non mi fa impazzire, anche se poi i risultati li ottiene. Lo stadio Maradona pieno, i rientri, possono fare la differenza".
VERSO NAPOLI-MILAN, TUTTE LE INFO UTILI
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Colarossi
IV Uomo: Pairetto
VAR: Mariani
AVAR: Di Paolo
DOVE VEDERE LA PARTITA
Data: lunedì 6 aprile 2026
Ora: 20.45
Stadio: Maradona di Napoli
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN
16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
11 Pulisic 18 Nkunku
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 7 Gimenez, 9 Fullkrug, 10 Leao
Allenatore: Massimiliano Allegri.
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