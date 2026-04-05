Turno cruciale. Il blocco Inter e il non-blocco Milan. Sarà un nuovo acquisto?

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È la vigilia di una gara importantissima per il Milan. La partita contro il Napoli può significare davvero molto, su più fronti. Chi vince ha serie possibilità di arrivare quanto meno secondo in classifica. E non si dica che chiudere terzi sia la stessa cosa: una squadra che arriva seconda, l'anno dopo per migliorarsi non può che puntare lo scudetto. E questo dev'essere l'obiettivo della prossima stagione: partire finalmente per vincere. Chi vince domani, intanto, potrà provare a dare fastidio all'Inter per il titolo già in questo finale di stagione.

In attesa di scoprire il risultato di stasera contro la Roma (che arriva a S. Siro con qualche assenza di troppo), la speranze delle inseguitrici è che gli italiani nerazzurri possano subire un contraccolpo psicologico dopo la clamorosa eliminazione dell'Italia per mano della Bosnia. A questo proposito, a bocce ferme fa sorridere un certo tipo di narrazione degli ultimi tempi nei confronti di diversi giocatori dell'Inter. Dimarco è stato definito recentemente dalla Gazzetta dello Sport come il miglior terzino d'Europa, paragonato da qualcuno addirittura a Beckham. "Beckenbauer? No, Bastoni: com'è diventato il difensore più forte d'Europa", sempre il giornale rosa, che qualche tempo prima aveva esaltato Barella: "Tutti lo vogliono, vale più di 100 milioni". Senza dimenticare tutte le prime pagine su Pio Esposito: molto forte, ma 'pompato' in maniera esagerata (qualcuno ha persino scomodato sua maestà Marco Van Basten nei paragoni).

Oltre alla tristezza di vedersi un altro Mondiale dal divano senza l'Italia, sorge spontaneo un pensiero anche in chiave Milan. È un dato di fatto che quella di martedì fosse la partita più importante degli ultimi anni della nostra Nazionale: giocarla senza neanche un calciatore rossonero deve far riflettere il Club di via Aldo Rossi. Per il futuro è fondamentale ricreare uno zoccolo duro di italiani, che manca da troppo tempo. Tutti i Milan vincenti avevano, in questo senso, un gruppo azzurro importante nello spogliatoio. Siamo fermi ancora alle promesse di Ibrahimovic di qualche anno fa, quando parlava di obiettivi italiani. Nel frattempo, in pratica è arrivato il solo Ricci.

Il recupero di Leao è importantissimo, anche se molti tifosi non sono di questo avviso. Finchè sarà al Milan sarà una risorsa da sfruttare e non da sbriciolare. Anche perchè le alternative, oggi, non sono esattamente Vlahovic o Lewandowski. Gimenez potrà diventare un "nuovo acquisto"? A parole sembra sempre debba spaccare il mondo: ora lo potrà dimostrare sul campo.