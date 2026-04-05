Sky - Napoli-Milan, Allegri prova una coppia inaspettata: i dettagli

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Arrivano importanti novità di formazione per il Milan in vista della partita di domani sera, allo stadio “Maradona”, contro il Napoli. Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, Massimiliano Allegri sta pensando di cambiare la conformazione dell’attacco rossonero, con la coppia formata da Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku che è stata provata oggi all’interno del 3-5-2 che verrà utilizzato. Ieri, nell’allenamento aperto, Allegri aveva fatto vedere qualche accenno di 4-3-3, ma era ovviamente un depistaggio se si pensa alla partita di domani.

Napoli-Milan, panchina per Leao e Pulisic

Dunque, se dovesse essere confermata la scelta del duo formato da Füllkrug e Nkunku, andrebbero in panchina i calibri pesanti ossia Rafael Leao (non ancora al top) e Christian Pulisic (torneto solo venerdì dagli impegni con la nazionale USA), che potranno sicuramente essere chiamati in causa a gara in corso. Con loro ci sarà anche Santiago Gimenez, la cui condizione fisica è salita ulteriormente nel corso della pausa per le nazionali, dove il messicano è rimasto a Milanello per alzare il suo livello. Convocato Ruben Loftus-Cheek mentre non è partito per Napoli Matteo Gabbia, il cui rientro in gruppo è previsto per martedì, come dichiarato in conferenza da Allegri.

Napoli-Milan, la probabile formazione

Alla luce delle rivelazioni fatte da Sky, la probabile formazione rossonera che vedremo domani sera in Napoli-Milan potrebbe essere la seguente:

MILAN (3-5-2)

16 Maignan; 23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi; 9 Füllkrug, 18 Nkunku. A disp.: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 8 Loftus-Cheek, 4 Ricci, 30 Jashari, 7 Gimenez, 10 Leao, 11 Pulisic. All.: Allegri