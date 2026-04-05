Probabile formazione Milan: due possibili sorprese in attacco. Poi tutte conferme

Probabile formazione Milan: due possibili sorprese in attacco. Poi tutte confermeMilanNews.it
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Ieri alle 19:00Primo Piano
di Andrea La Manna

Domani sera alle 20:45 i rossoneri di Massimiliano Allegri affronteranno al Maradona il Napoli di Antonio Conte. Un match tanto delicato quanto importante che definirà forse definitivamente quali sono le ambizioni di entrambe le squadre per il finale di stagione. Per quanto riguarda i probabili 11 che scenderanno in campo dal 1', queste dovrebbero essere le scelte di mister Allegri.

 LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN (3-5-2)

16 Maignan, 23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic, 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi, 9 Fullkrug, 18 Nkunku 

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 7 Gimenez, 11 Pulisic, 10 Leao

Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: Gabbia
Squalificati: nessuno
Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers