Bianchin sul mercato del Milan: "Io credo che, se fosse per Allegri, andrebbe su quattro giocatori di esperienza, con il resto a contorno"

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Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a allMilan.it sul calciomercato del Milan, atteso in estate da diversi acquisti in entrata per rinforzare la rosa in vista della stagione in Europa: “Questo è il grande tema dell’estate. Guardando al passato, il Milan ha fatto scelte molto diverse. Ha preso alcuni giocatori di pura esperienza, già pronti, magari voluti dall’allenatore, con intorno ai trent’anni e una grande esperienza internazionale. Poi ha preso anche altri giocatori di progetto.

L’estate è un periodo molto complicato, molto più di quanto i tifosi pensino. Il Milan deve rinforzarsi e allo stesso tempo allungare la rosa per una stagione da due competizioni. Io credo che, se fosse per Massimiliano Allegri — anche se lui tende a non parlare pubblicamente di queste cose — andrebbe su quattro giocatori di esperienza, con il resto a contorno.

Sono curioso di capire cosa farà la società. È affascinante un progetto che provi a tenere insieme entrambe le cose e, probabilmente, è una strada razionale. Però c’è un coefficiente di rischio: i giocatori esperti che prendi non puoi sbagliarli, perché sono necessari non tanto per una tua crescita, ma a una tua risposta già nei mesi di settembre e ottobre, quando le stagioni già si indirizzano.”