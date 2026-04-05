MN - Cilli: "Allegri vuole un top player in difesa. Ne arriverà uno con esperienza internazionale"

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Luca Cilli, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Allegri che tipo di difensore vorrebbe?

"Vorrebbe uno che alzasse il livello, un top player per capirci. Ne arriverà uno con grandissima esperienza internazionale".

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Uno dei nomi più chiacchierati in orbita Milan per il calciomercato estivo, di cui si è parlato moltissimo in questa ultima sosta delle Nazionali, è quello del difensore spagnolo Mario Gila, classe 2000 della Lazio, portato in Italia nella formazione biancoceleste dall'attuale direttore sportivo rossonero Igli Tare nel 2022. Come riferisce il Corriere dello Sport questa mattinata, il Milan ha serie intenzioni per quanto riguarda il difensore spagnolo tanto che negli ultimi giorni sono stati registrati nuovi contatti tra il club rossonero e l'entourage del calciatore. In particolare da via Aldo Rossi si vogliono anticipare i tempi dal momento che si crede che la concorrenza potrebbe essere moltissima e anche più vicina di quanto si pensi: con Bastoni che potrebbe partire verso il Barcellona, l'Inter potrebbe essere un'avversaria molto ostica in questo senso. Prima di questi, c'erano già stati in precedenza degli incontri per verificare la fattibilità dell'operazione. Nell'ultima sfida con la Lazio, persa dal Milan all'Olimpico, Gila si è messo in mostra positivamente con una grande prova difensiva. Attualmente Tare, che ha portato nella capitale il giocatore per circa sei milioni, vuole lavorare per abbassare le richieste sotto i 20 milioni di euro. Non sarà semplice con uno come Caludio Lotito. A spronare il dirigente albanese anche il via libera di Max Allegri che avrebbe già approvato il difensore spagnolo sia da un punto di vista tecnico che tatttico: la retroguardia rossonera, migliorata di molto in questa stagione, avrebbe però bisogno di un ulteriore innesto di peso che possa aumentare il tasso tecnico.