MN - Cilli: "Ci sono tutte le condizioni per la permanenza di Modric. Lui è molto soddisfatto del Milan"

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Luca Cilli, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Dall'eventuale mancanza di trofei quest'anno potrebbe dipendere anche il rinnovo di Modric, cioè un altro anno per provare a lasciare vincendo con il Milan?

"Il rinnovo di Modric andrebbe fatto a prescindere dal risultato finale di questa stagione. Il croato si integrato benissimo nel mondo Milan ed è un matrimonio calcistico che può continuare: ci sono tutte le condizioni. Modric è molto soddisfatto del Milan e il Milan è molto soddisfatto di Modric. Se vuoi fare un percorso di successivo, c'è ancora bisogno di uno come Modric che alzi il livello in qualunque situazione, sia in campo che fuori. È un campione che è arrivato al Milan e si è dimostrato tale anche per il fatto che si sia messo con umiltà al servizio della squadra. È fondamentale per il Milan andare avanti con Modric".

CALCIOMERCATO MILAN: LE ULTIME

Uno dei nomi più chiacchierati in orbita Milan per il calciomercato estivo, di cui si è parlato moltissimo in questa ultima sosta delle Nazionali, è quello del difensore spagnolo Mario Gila, classe 2000 della Lazio, portato in Italia nella formazione biancoceleste dall'attuale direttore sportivo rossonero Igli Tare nel 2022. Come riferisce il Corriere dello Sport questa mattinata, il Milan ha serie intenzioni per quanto riguarda il difensore spagnolo tanto che negli ultimi giorni sono stati registrati nuovi contatti tra il club rossonero e l'entourage del calciatore. In particolare da via Aldo Rossi si vogliono anticipare i tempi dal momento che si crede che la concorrenza potrebbe essere moltissima e anche più vicina di quanto si pensi: con Bastoni che potrebbe partire verso il Barcellona, l'Inter potrebbe essere un'avversaria molto ostica in questo senso. Prima di questi, c'erano già stati in precedenza degli incontri per verificare la fattibilità dell'operazione. Nell'ultima sfida con la Lazio, persa dal Milan all'Olimpico, Gila si è messo in mostra positivamente con una grande prova difensiva. Attualmente Tare, che ha portato nella capitale il giocatore per circa sei milioni, vuole lavorare per abbassare le richieste sotto i 20 milioni di euro. Non sarà semplice con uno come Caludio Lotito. A spronare il dirigente albanese anche il via libera di Max Allegri che avrebbe già approvato il difensore spagnolo sia da un punto di vista tecnico che tatttico: la retroguardia rossonera, migliorata di molto in questa stagione, avrebbe però bisogno di un ulteriore innesto di peso che possa aumentare il tasso tecnico.