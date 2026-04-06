Accomando: "Kean ha una clausola importante, ma il Milan vuole fare il colpo"

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Orazio Accomando, esperto di mercato di SportMediaset, si è così espresso su allMilan.it sul prossimo attaccante del Milan: "Vlahović è difficile in questo momento perché si dice sia molto avanzato il rinnovo con la Juve. Kean, dal punto di vista tecnico-tattico, è il più intrigante. Retegui non credo faccia al caso del Milan. Ha fatto una scelta di vita e professionale diversa. Kean ha una clausola importante, ma il Milan vuole fare il colpo davanti e Moise è maturo per giocarsi le sue carte in una squadra come il Diavolo".

VERSO NAPOLI-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

"Quelli davanti - ha spiegato Massimiliano Allegri in conferenza stampa - stanno tutti bene. Leao sta molto meglio, Pulisic è rientrato bene. Gimenez ha voglia, Fullkrug sta meglio, così come Loftus-Cheek, che è un giocatore importante. Tutti stanno discretamente bene. Martedì dovrebbe rientrare anche Gabbia Leao dal 1' a Napoli? Vediamo. Soprattutto ora, cambiano temperatura, ritmi di gara, serve gente lucida di testa e grande tecnica. Questo weekend potrebbe essere decisivo, anche se poi mancheranno 7 partite e 21 punti. Gimenenz è recuperato, sono molto contento. All'inizio era sofferente. Ora in quel ruolo lì abbiamo due giocatori con caratteristiche ben precise, ovvero lui e Fullkrug. Quando il Milan tornerà a guardare solo in alto e non alle inseguitrici? Quando la matematica ci darà la certezza di essere tra le prime 4. Il calcio è fantastico, ma in 15 giorni si possono rovesciare 7 mesi di lavoro. Non dobbiamo esternare il fatto che vogliamo vincere, perché non serve a niente. Quando si lavora in un club come il Milan bisogna avere l'ambizione, ma tra l'averla e vincerla ce ne passa. Quindi dobbiamo continuare a vedere quelle dietro, anche perché rientrare in Champions è nelle nostre mani, così come lo scudetto è nelle mani dell'Inter. Il Napoli è una squadra forte, Con gli infortuni che hanno avuto, essere ancora lì in lotta significa che hanno fatto un bel lavoro. Il risultato finale dirà se era meglio che rientravano o no, perché il risultato fa spostare il merito e i giudizi di tutti".