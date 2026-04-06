Tare: "Classifica? Io cerco di guardare più in alto che in basso, per carattere. Stasera sarà uno spettacolo"
Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Napoli-Milan. Queste le dichiarazioni del Direttore Sportivo rossonero.
Su Napoli-Milan:
“Giocano due grandi squadre, la classifica dice anche questo. Questa sera sarà uno spettacolo. Dovremo essere bravi a capire che oggi ci si gioca tanto in classifica vedendo anche la vittoria della Juventus, la classifica si è aggiornata. Stasera è fondamentale per noi, perché no, uscire con una vittoria”.
Sulla coppia inedita Fullkrug-Nkunku:
“Non c’è niente di sorprendente. Sono due giocatori importanti, come gli altri attaccanti che abbiamo in rosa. La cosa più bella per Allegri oggi è di avere tante scelte”.
Lei guardando la classifica guarda verso l’alto o verso il basso?
“Io cerco di guardare più in alto che in basso, per carattere. Ma la classifica dice questo e dobbiamo stare attenti. Ma giocare in uno stadio del genere, con un pubblico del genere… Non c’è cosa più bella per un giocatore. Stasera dobbiamo cercare in tutti i modi di vincere”.
Come giudichi la stagione di Leao?
“Parliamo quasi ogni settimana di Leao. Le sue qualità sono fuori discussione, il problema suo è che questa stagione ha avuto tanti infortuni che non l’hanno mai lasciato esprimersi al meglio. Viene da due settimane fermo, ha fatto gli ultimi 3 giorni di allenamento con la squadra, l’abbiamo portato in panchina perché è un giocatore importante e che durante la partita può fare la differenza”.
Sul futuro di Leao:
“Lui ha contratto, per quel che so io, per altri due anni. È un giocatore molto importante per il Milan”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan