Il Milan dice addio al sogno scudetto. Ora va blindato il posto Champions

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Con il ko di ieri sul campo del Napoli, il terzo nelle ultime sei giornate di campionato, il Milan deve purtroppo dire addio al sogno scudetto. L'Inter è ora a +9 e quindi servirebbe un vero e proprio miracolo nelle sette gare che rimangono alla conclusione del campionato per rimontarla. Tra l'altro con questa sconfitta, i rossoneri hanno anche perso il secondo posto in classifica in quanto sono stati superati proprio dalla squadra di Antonio Conte.

CHAMPIONS DA BLINDARE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che ora il Diavolo deve fare solo una cosa da qui alla fine della stagione, cioè blindare il posto nella Champions League 2026-2027. Nonostante i risultati altalenanti di queste ultime settimane, la classifica del Milan resta confortante: la Juventus, che è quinta, è infatti ancora distante sei punti che sono certamente un discreto vantaggio da amministrare. Ovviamente serve voltare subito pagina e tornare alla vittoria già sabato prossimo a San Siro contro l'Udinese. Il calendario dei rossoneri prevede poi la trasferta sul campo dell'Hellas Verona e successivamente lo scontro diretto proprio contro i bianconeri a Milano.

PARLA ALLEGRI - Nel post-partita di ieri, Massimiliano Allegri non era chiaramente contento per la sconfitta, ma ha voluto tranquillizzare i suoi perchè l'obiettivo era e resta quello di tornare in Champions League: "La corsa scudetto? Credo che ormai abbiamo dato, l'Inter ha nove punti di vantaggio. Pensiamo all'Udinese, bisogna rimanere sereni e sappiamo che bisogno fare un tot di punti, abbiamo un vantaggio per la Champions e bisogna mantenerlo". Tutto è nelle mani del Milan che deve dimenticare in fretta la sconfitta del Maradona e tornare subito a fare punti per chiudere il prima possibile il discorso Champions League.