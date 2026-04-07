Marocchi sul campionato del Milan: "Ha fatto il massimo. Allegri sta facendo il suo bene"

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Nel post partita di Napoli-Milan, sfida valida per la 31esima giornata di Serie A Enilive, Giancarlo Marocchi ha commentato negli studi di Sky la vittoria del Napoli contro la formazione di Massimiliano Allegri, dicendo: "Il Napoli ha meritato per la consapevolezza, per quello che ha pensato di fare. Meglio il Napoli nel secondo tempo, bravo a soffrire ed aspettare l’occasione”.

Sul Milan ha poi aggiunto: "Il Milan ha fatto il massimo. È fatto di giocatori forti, però come li giri fai fatica a metterli insieme. Allegri sta facendo il suo e bene”