Marocchi sul campionato del Milan: "Ha fatto il massimo. Allegri sta facendo il suo bene"
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Nel post partita di Napoli-Milan, sfida valida per la 31esima giornata di Serie A Enilive, Giancarlo Marocchi ha commentato negli studi di Sky la vittoria del Napoli contro la formazione di Massimiliano Allegri, dicendo: "Il Napoli ha meritato per la consapevolezza, per quello che ha pensato di fare. Meglio il Napoli nel secondo tempo, bravo a soffrire ed aspettare l’occasione”.
Sul Milan ha poi aggiunto: "Il Milan ha fatto il massimo. È fatto di giocatori forti, però come li giri fai fatica a metterli insieme. Allegri sta facendo il suo e bene”
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