Allegri: "Addio corsa scudetto, dobbiamo blindare la Champions"

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Ieri alle 23:55 News di fonte ANSA di @AntoVitiello

(ANSA) - NAPOLI, 06 APR - "Alla corsa per lo scudetto credo che ormai abbiamo dato l'addio. L'Inter ha 9 punti di vantaggio, e davanti a noi c'è anche il Napoli. Ora pensiamo a recuperare alle energie contro l'Udinese". Lo ha detto a Dazn il tecnico del Milan Massimiliano Allegri al termine del ko dei rossoneri contro il Napoli, sottolineando che "bisogna guardarsi dietro dal Como, dalla Juventus. Stasera un risultato ci avrebbe tenuto al secondo posto, ma bisogna sapere che mancano 7 partite e bisogna fare i punti per la Champions". "Nel primo tempo - ha analizzato - abbiamo recuperato palloni nella loro metà campo, poi però abbiamo perso una parte della precisione nel provare a segnare. Se perdi precisione negli ultimi 20 metri degli avversari poi subisci. Ma abbiamo ancora vittorie da fare per andare in Champions e ci concetriamo contro l'Udinese che affrntiamo sabato e che è una squadra forte fisicamente e che fa paura in trasferta. Sappiamo che sabato non si risolve l'arrivo in Champions ma si devono però vincere delle partite". Il tecnico parla anche dei problemi della rosa: "trovare soluzioni - ha concluso - dipende anche alle condizioni. Pulisic è tornato venerdì, Leao è stato 12 giorni fermo e ha fatto due mezzi allenamenti. Potevo provare a spaccare la partita al 70' poi l'ho portata avanti così, perché i giocatori devono stare in buone condizioni". (ANSA).