Gotti: "Leao? Allegri viaggia su un'altra visuale: è impegnato a capire cosa è meglio per la squadra"

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Nel post partita di Napoli-Milan negli studi di Sky Sport uno dei prinicpali argomenti di discussione è stato il rendimento di Rafael Leao, sul quale ha detto la sua anche Luca Gotti, ex allenatore di Udinese e Lecce, fra le altre:

"Nell’anno dello scudetto Leao e Theo Hernandez partecipano al 50% dei gol della squadra che vince lo scudetto. Mai una tale dominanza di altri giocatori. Di sicuro, rispetto a tutte queste dichiarazioni, Allegri viaggia su un’altra visuale, lui è impegnato per capire cosa è meglio per la squadra".