Settore giovanile: i risultati del weekend

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Il sito ufficiale del Milan riporta i risultati del week-end delle squadre del settore giovanile milanista: "Il Settore Giovanile rossonero esce rinvigorito dall'ultimo weekend di gare, registrando solo vittorie e pareggi per quanto riguarda l'attività agonistica. Tre punti importanti li conquista l'Under 15 di Mister Cresta, che espugna Verona e mantiene salda la testa della classifica. Pareggiano 1-1 sia la Primavera che l'Under 16 maschile, rispettivamente contro Bologna e Hellas, mentre vince a Sesto l'Under 17 femminile, a un solo punto dalla vetta del Girone B. Dalla doppia sfida Under 14 e Under 13 in casa del Torino i rossoneri tornano con un successo e un pari.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA MASCHILE: 30ª giornata, Milan-Bologna 1-1 (1' Domniței)

UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Pro Sesto-Milan 1-2 (22'st Serra, 48'st Reccagni)

UNDER 16: 22ª giornata, Hellas Verona-Milan 1-1 (17' Esposti)

UNDER 15: 22ª giornata, Hellas Verona-Milan 0-1 (27' Rossini)

UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-Uesse Sarnico 3-1 (4’ Campanella, 21'st Quaglia, 24'st Marrone)

UNDER 14: 17ª giornata, Torino-Milan 3-3 (20' Bernasconi, 12'st Marku, 37'st Rampoldi)

UNDER 13: campionato, Torino-Milan 0-2 (Gambarotto, Mamadou)

UNDER 11: campionato, Milan-Aldini 4-2 (2x Morganella, Caliari, Canito)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Rozzano 4-2 (Fraschini, Vergani, Delia, Aliprandi)

UNDER 10: campionato, Milan-Football Milanese 10-0 (Morganella, 2x Casati, 2x Trovato, Grammatico, Mineo, Grazioli, Pisani, Caccia)

UNDER 10: recupero campionato, Accademia Inter-Milan 0-6 (2x Grazioli, 2x Pisani, 2x Trovato)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Alcione Talent 1-5 (Palizzi)

UNDER 9: campionato, Garibaldina-Milan 1-4 (2x Bouhir, Bof, Villa)".