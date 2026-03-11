Non solo la Prima Squadra. Nel weekend, altre due vittorie per 1-0 del Milan sull'Inter

Il gol di Pervis Estupinan ha regalato al Milan la vittoria nel derby contro l'Inter, valido per la 28esima giornata di Serie A. Ma non è stata solo la Prima Squadra ha issare i colori rossoneri sulla città di Milano. Ci sono riuscite anche le compagini del Milan Under16 e del Milan Under17, le quali, con altri due 1-0, hanno battuto i pari età dell'Inter nella 21esima giornata dei rispettivi campionati.

I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE ROSSONERO

Il sito ufficiale del Milan riporta i risultati delle squadre del Settore Giovanile rossonero: "Fine settimana ricco di soddisfazioni per le squadre del Settore Giovanile rossonero. L'Under 17 ne fa cinque in trasferta contro il Südtirol, rilanciandosi in classifica dopo un periodo avaro di risultati. Doppio 1-0 casalingo nei rispettivi Derby di categoria per Under 16 e Under 15: sia i ragazzi di Parolo che quelli di Cresta tornano al comando delle classifiche dei due gironi.

Da segnalare anche come quella che va a iniziare oggi, lunedì 9 marzo, è la settimana della Viareggio Women's Cup: la nostra Primavera femminile sarà in campo lunedì 9 alle 14.30 contro il Westchester United a Capezzano Pianore (Lucca) e martedì 10, sempre alle 14.30, contro la Rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti a Carrara (località Fassone). In caso di primo posto nel Girone 2, le rossonere giocherebbero la Finale giovedì 12 a Viareggio contro una tra Juventus, Fiorentina e Livorno.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

UNDER 18: 26ª giornata, Lazio-Milan 1-1 (23' Dotta)

UNDER 17: 21ª giornata, Südtirol-Milan 1-5 (28' Martini, 13'st Colombo, 19'st Menon, 24'st Borsa, 46'st Jadid)

UNDER 16: 21ª giornata, Milan-Inter 1-0 (33' Piazza)

UNDER 15: 21ª giornata, Milan-Inter 1-0 (4'st Rossini)

UNDER 14: 16ª giornata, Novara-Milan 3-2 (23' Crisci, 9'st Scali)

UNDER 13: campionato, Monza-Milan 1-4 (Ferrari x2, Sorrentino x2)

UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Milan-Leone XIII 3-1 (Nembri x2; Sampaolesi)

UNDER 12: campionato, Milan-Alcione 6-0 (Campus x3; Perfetti x2; Bangagne)

UNDER 11: campionato, Sedriano-Milan 3-2 (Ferrara, Sabella)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Buccinasco-Milan 4-2 (Delia, autogol)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, FC Milanese-Milan 6-0

UNDER 9: campionato, Milan-Sedriano 8-0 (Bonfanti x2; Bonsignore, Bouhir, Diouf, Pagani, Soncini, Villa)".